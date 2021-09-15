Иркутск, 15 сентября, 2021, 10:05 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 15 сентября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4748 человек, причём 12 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 103 828 человек (+373 за сутки). Госпитализированы 1758 (-37 за сутки).

Выздоровели 92 602 пациента (+584 за сутки). Ещё 428 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за сутки).

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