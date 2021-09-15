Ростов-на-Дону, 15 сентября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Существенное сокращение потока мигрантов из бывших советских республик в Россию стало бы одной из мер, своевременность которой позволила бы избежать трагических событий в Подмосковье. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа» Эдуард Попов.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

«В трагических событиях в Сергиевом Посаде (Московская область) отразились проблемы, которые выходят за достаточно узкие рамки миграционного вопроса. Постфактум полиция и власти Подмосковья пообещали приложить усилия для наказания виновных и неповторения подобного впредь, однако это указывает на некомпетентность местных правоохранителей, муниципальных чиновников и губернатора Московской области. Проблемы нужно было решать заблаговременно. Я считаю, что конфликт будет локализован, купирован и, по сути, сведён к аресту и последующему наказанию двух подозреваемых. При этом многочисленные случаи домогательства мигрантов из Средней Азии к детям в данном населенном пункте не замечаются полицией и замалчиваются властями. Все произошедшее в Сергиевом Посаде — достаточно типичная ситуация для большинства регионов России, просто они не доходят до первых полос газет», — уверен Попов.

«Пора принять меры по существенному ограничению миграции. Почему провал российской футбольной сборной на чемпионате Европы привел к сокращению списка легионеров в сборной России по личному распоряжению президента России, а позорная и опасная проблема преступности мигрантов из бывших республик СССР не вызывает такого же пристального внимания?» — задаётся вопросом собеседник ИА REGNUM.

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Напомним, 14 сентября в Сергиевом Посаде по подозрению в изнасиловании и убийстве пенсионерки задержаны два иностранных гражданина.