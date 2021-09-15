Москва, 15 сентября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В 2021 году интерес российских граждан к автокредитам достиг исторического максимума. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на гендиректора «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ) Артура Александровича.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Авто в кредит

Всего с января по август нынешнего года в РФ было оформлено 562 тыс. автокредитов. Это на 34,1% больше, чем за такой же период 2020 года. При этом рекордными по росту автокредитов стали апрель и май.

Число займов на покупку автомобиля в апреле текущего года выросло на 511% и достигло 88 тыс. единиц. В мае — на 136% (74,4 тыс. ед.).

«За год средний размер автокредита увеличился на 30%, но число заемщиков от этого не уменьшилось, а находится на историческом максимуме», — сообщил гендиректор ОКБ.

Он объяснил этот факт тем, что покупать автомобиль на собственные средства теперь может меньшее количество жителей России. Стоит отметить, что в августе нынешнего года средний размер автокредита достиг 1 млн 117 тыс. рублей.

Ранее доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова сообщила, что темпы роста автокредитования в России составляют примерно 1,8% ежемесячно.

Читайте также: Почему так мало жителей РФ хотят воспользоваться льготными автокредитами?