Владивосток, 15 сентября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. В Приморье за минувшие сутки выдано 220 (223 днём ранее) положительных тестов на коронавирус, за два дня скончались восемь пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Препарат Гам-КОВИД-Вак (Спутник V)

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На 15 сентября в крае зарегистрировано 65 680 носителей коронавируса, выздоровели 58 446 приморцев (+164 за сутки).

Жертвами COVID-19 за время пандемии стали уже 1097 человек.

Вакцинировались от коронавирусной инфекции 402 497 приморцев.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке за последние сутки выявили ещё 44 новых случая заражения коронавирусом (днём ранее — 46). За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтвердилось уже у 19 107 человек.