Париж, 15 сентября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Европейский союз должен стремиться к менее конфликтным отношениям с Россией, которая является для Евросоюза крупнейшим соседом и важным глобальным игроком. Об этом в ходе выступления перед евродепутатами на сессии Европейского парламента заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Tomsk.gov.ru Флаги России и ЕС

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«В любом случае Россия остаётся нашим крупнейшим соседом и важным глобальным игроком. Она не исчезнет и не изменится в одночасье», — подчеркнул глава европейской дипломатии.

Боррель предложил изучить возможность постепенного изменения отношений с тем, чтобы сделать их более предсказуемыми и стабильными. Также он указал на необходимость сотрудничества с Россией в некоторых вопросах политики безопасности.

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«Мне хотелось бы думать о возобновлении партнёрства с Россией, но сегодня это отдалённая перспектива», — добавил глава дипломатии ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на сегодняшний день состояние отношений между Россией и Евросоюзом является плачевным, а их контакты сведены к минимальному количеству из-за политики Брюсселя.