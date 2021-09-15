Душанбе, 15 сентября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Заявление о положении дел в Афганистане приняла Организация Договора о коллективной безопасности. Об этом 15 сентября рассказал журналистам генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась по итогам совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности организации.

Gov.by Станислав Зась

«Главы делегаций согласовали в целом проект Декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и приняли ряд заявлений, в частности, совместное заявление государств-членов ОДКБ «О положении в Афганистане», заявление министров иностранных дел о координации совместных усилий в сфере информационной безопасности и борьбы с кибертерроризмом», — сказал он.

Помимо того, Зась добавил, что ОДКБ также было принято заявление министров иностранных дел о коллективных усилиях по урегулированию кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке и Совместное заявление министров иностранных дел «О подтверждении приверженности принципам Устава ООН (Организации Объединенных Наций — Ред.) и укреплении сотрудничества по обеспечению их неукоснительного соблюдения».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан заявил, что Соединенные Штаты несут ответственность за нестабильность и отсутствие безопасности в Афганистане.