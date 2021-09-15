Тайбэй, 15 сентября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Делегация бизнесменов из Тайваня в конце октября текущего года посетит Литву, Чехию и Словакию. Об этом передает пресс-служба МИД Тайваня.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

Делегация будет состоять из 65 представителей тайваньского бизнеса. Её визит в указанные страны Восточной Европы будет осуществлен для развития двухсторонних связей, экономического сотрудничества, а также поиска перспективных областей для инвестирования.

Делегацию в поездке возглавит Кунг Мин-син, руководитель Национального совета Тайваня по развитию.

Напомним, ранее власти Литвы согласились на открытие в Вильнюсе представительства Тайваня, из-за чего китайские власти понизили ранг дипломатических отношений с этой страной, отозвав своего посла.