Барнаул, 15 сентября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 15 сентября 2021 года от коронавируса привились 660 455 человек (+2673 за сутки). Такие данные приводит оперштаб.

PublicDomainPictures Вакцинация

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Из общего числа привитых 106 178 жителей региона получили первую прививку (на 755 человек меньше, чем по состоянию на 14 сентября) и 551 333 человека (+3292 за сутки) полностью привиты.

Также известно о 2944 ревакцинированных (+136 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайский край для медицинских организаций поступило 904 173 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции.

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