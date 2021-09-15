Уфа, 15 сентября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Мужчину направили в колонию строгого режима за покушение на убийство бывшей гражданской супруги в Башкирии. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Топор

В суде было установлено, что в декабре прошлого года в ночное время обвиняемый 47-летний житель Баймакского района угрожал своей бывшей гражданской супруге убийством, он нанес ей тяжелыми предметами удары. В результате женщине был причинен легкий вред здоровью.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело.

Баймакский районный суд признал обвиняемого виновным в угрозе убийством и причинении легкого вреда здоровью и приговорил его к 400 часам обязательных работ.

Прокуратура не согласилась с приговором суда и обжаловала его в вышестоящий суд.

Апелляционная инстанция Верховного суда региона согласилась с доводами надзорного ведомства о том, что фигурант уголовного дела напал на женщину для того, чтобы убить ее и только благодаря ее сопротивлению и помощи людей подсудимый не смог довести свои действия до конца.

В результате Верховный суд Башкирии признал подсудимого виновным в покушении на убийство и приговорил его к шести годам шести месяцам колонии строгого режима. Подсудимый был взят под стражу в зале суда.

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