Стокгольм, 15 сентября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. 14 сентября высшая политическая и экономическая элита Швеции собралась в риксдаге для открытия очередной сессии парламента, а это значит, что с наступлением календарной осени в шведской политике наступила весна, поскольку вскоре парламентарии примут решение, которое будет иметь влияние на политику ближайших недель и месяцев — принять или отклонить бюджет правительства «Социал-демократов». Об этом в эфире телеканала SVT заявила политический обозреватель Элизабет Марморштейн.

Стокгольм. Швеция

«Теперь уже всё всем понятно: они продолжают вести более-менее круглосуточные переговоры в течение последней недели. Самая большая цифра дня — это цифра в строке для проведения реформ, то есть сколько миллиардов правительство готово потратить, чтобы провести реформы», — заявила Марморштейн.

Однако, по ее словам, «Социал-демократам» придется попотеть: партия должна заручиться поддержкой как «Центристов», так и «Левых». Проблема заключается в том, что при переговорах по бюджету представители партий выдвигают диаметрально противоположные требования.