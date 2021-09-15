Москва, 15 сентября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. В Московском метрополитене с начала 2021 года с помощью системы видеонаблюдения «Сфера» удалось выявить 1740 человек, сообщил глава Дептранса Максим Ликсутов.

Цитата из м/ф «По следам Бременских музыкантов». реж. Василий Ливанов. 1973. СССР Вас снимает скрытая камера!

Среди обнаруженных «Сферой» оказалось 1519 находящихся в розыске за совершение преступлений, из них 42 человека за особо тяжкие деяния. А также 221 человека без вести пропавших, среди которых оказалось 52 ребенка.

«Система видеонаблюдения в московском метрополитене создана для того, чтобы находить преступников. Люди, находящиеся в розыске, не должны ездить в городском транспорте вместе с другими горожанами», — подчеркнул Ликсутов.

Ранее столичное метро провело госзакупку мультимедийных экранов с камерами, которые согласно тендерной документации могут отслеживать поведение людей.

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