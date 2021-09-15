Стокгольм, 15 сентября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. В бюджетном планировании на 2022 год «Социал-демократы» заложили невиданную сумму для проведения реформ — 74 миллиарда крон (€7,4 млрд). Однако, что стоит за таким стремлением к модернизации и укреплению общественного благосостояния? На этот вопрос в студии телеканала SVT 14 сентября попытался ответить политолог Йонас Хиннфорс.

Pixabay.com Флаг Швеции

«Все партии стремятся сделать что-то, что встряхнет электорат, когда дела идут плохо. Поэтому с этим бюджетом они хватаются за последнюю соломинку», — отметил профессор политологии Гётеборгского университета Йонас Хиннфорс.

Напомним, что сейчас в центре внимания находится вопрос о том, как правительству Швеции под руководством «Социал-демократов» удастся получить поддержку «Центристов» и «Левых», чтобы протолкнуть законопроект по бюджету-2022 в риксдаге.

По словам Хиннфорса, обе партии, скорее всего, проголосуют за инициативы «Социал-демократов», если те пойдут на уступки.