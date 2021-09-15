Улан-Удэ, 15 сентября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. В Бурятии вынесен приговор трём бывшим сотрудникам полиции, обвиняемых в применении недозволенных методов дознания. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

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По данным следствия, 4 июля 2020 года оперативники задержали и доставили в отдел полиции 17-летнего подростка. В ходе допроса его пытали, причинив телесные повреждения. По данным местных СМИ, в ходе пыток использовалась бутылка, в результате чего у потерпевшего была травмирована прямая кишка.

Октябрьский районный суд признал обвиняемых виновными и приговорил их к 9,5, 9 и 5 годам лишения свободы в зависимости от тяжести преступления. Отбывать наказание экс-полицейские будут в колонии строгого и общего режима. Кроме того, осужденные лишены права занимать должности в правоохранительных органах.