Джакарта, 15 сентября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо посетил место строительства завода по производству электрических батарей в Караванге, сообщает Kompas.

Indonesia.go.id Джоко Видодо

«Мы должны быть благодарны за возможность стать свидетелями строительства первого завода по производству аккумуляторов для электромобилей в Индонезии. Даже первого в Юго-Восточной Азии с инвестиционной стоимостью $1,1 млрд», — заявил глава государства.

Индонезия обладает крупнейшими в мире запасами никеля. Обладая этим потенциалом, в следующие три-четыре года при хорошем управлении Индонезия может стать крупным производителем готовой продукции на основе никеля.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии заявил, что число случаев COVID-19 в стране продолжает снижаться.