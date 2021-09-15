Екатеринбург, 15 сентября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. В Екатеринбурге прокуратура ведёт проверку деятельности городского центра занятости. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Vsemetri.com Форма прокурора

Поводом для проверки стали публикации СМИ о якобы имевших место нарушениях. Предстоит проверить соблюдение трудового законодательства, а также законодательства о занятости населения в России.

По результатам проверки ведомство примет соответствующее решение.