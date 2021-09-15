Барнаул, 15 сентября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 15 сентября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло значения 5065 человек, причём 22 из них вновь добавили в сводку за последние сутки.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Кладбище

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Тяжелобольных насчитывается 528 (+5 за сутки), из них 211 подключены к аппаратам ИВЛ (-5 за сутки). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (16 785 человек, +30 за сутки) и ОРВИ (48 627 человек, +194 за сутки).

Также известно, что с начала нового учебного года коронавирус выявлен у 294 детей (+12 за сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (74 011 человек, +232 за сутки) новый вирус победили 57 092 человека (+275 за сутки).

Количество тестирований с учётом повторных исследований — 6333 (+1894 за минувшие сутки).

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