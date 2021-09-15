В Оренбурге избили полицейского
Оренбург, 15 сентября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. В Оренбурге сильно избили сотрудника полиции, когда тот находился при исполнении своих обязанностей. По факту травмирования правоохранителя возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по Оренбургской области.
Инцидент произошёл ночью 13 сентября в южной части города. Пьяный мужчина, не желая подчиняться законным требованиям полицейского, напал на него и избил. У сотрудника ОВД диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясения головного мозга, перелом костей носа.
В отношении 42-летнего дебошира возбудили уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти»). Следователь ходатайствует о заключении фигуранта под стражу.