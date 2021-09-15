Оренбург, 15 сентября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. В Оренбурге сильно избили сотрудника полиции, когда тот находился при исполнении своих обязанностей. По факту травмирования правоохранителя возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

Кулак

Инцидент произошёл ночью 13 сентября в южной части города. Пьяный мужчина, не желая подчиняться законным требованиям полицейского, напал на него и избил. У сотрудника ОВД диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясения головного мозга, перелом костей носа.

В отношении 42-летнего дебошира возбудили уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти»). Следователь ходатайствует о заключении фигуранта под стражу.