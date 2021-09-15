Абакан, 15 сентября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Глава Абакана Алексей Лёмин подписал постановление о начале отопительного периода, сообщили ИА REGNUM 15 сентября в мэрии города.

Annenkoan Стела «Лора». Абакан

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Решение о начале отопительного сезона было принято в связи с «нестабильной температурой наружного воздуха и прогнозируемым похолоданием». Также выросло количество жалоб абаканцев на низкую температура в квартирах.

На объекты социального назначения тепло начнёт подаваться 21 сентября с 10:00 по местному времени. В многоквартирные жилые дома и иным потребителям тепловая энергия начнёт поступать 23 сентября с 10:00.

В мэрии напомнили, что запуск систем отопления в городе обычно занимает несколько дней.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кургане отопительный сезон начнётся в 2021 году с 16 сентября.

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