Ульяновск, 15 сентября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжается подготовка к всероссийскому Сабантую, который состоится в регионе в 2022 году. Ульяновск станет площадкой проведения федерального праздника в четвёртый раз, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Олег Кугаев ИА REGNUM Скачки

Вопросы организации и проведения Сабантуя обсудили врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских, вице-премьер Татарии, председатель национального Совета всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

Празднику, который отметят 18 июня на территории ипподрома и парка Победы, предварят конные скачки. Также в рамках Сабантуя пройдёт всероссийский этап соревнований по борьбе куреш. Всего будет работать 14 тематических площадок — спортивные и национальные игровые состязания, включая стрельбу из лука, джигитовку, армрестлинг и гиревой спорт.

Кроме того, будут представлены выставки декоративно-прикладного творчества и сельскохозяйственная ярмарка.

Напомним, название национального татарского праздника Сабантуй происходит от тюркских слов «сабан» (плуг) и «туй» (праздник). Он проводится в честь окончания весенних полевых работ.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года в Ульяновской области прошли всероссийский казачий фестиваль «Двенадцать жемчужин», отметили национальные праздники Чувашии, Татарии и Мордовии.