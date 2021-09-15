Якутск, 15 сентября, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Учреждения образования Якутска переводят на дистанционную форму обучения. Из дома в столице Якутии занимаются ученики 215 классов и одной школы. Такие данные ИА ЯкутияDaily предоставил 15 сентября начальник управления образования ОА Якутска Алексей Семёнов.

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Ученики 164 классов отправлены на карантин из-за коронавируса, ещё 51 класс — из-за вспышки ОРВИ. Полностью переведена на дистанционный формат обучения одна школа Якутска.

«Классы, где хоть один ребёнок или сотрудник болеет ковидом, либо до 20% заболели ОРВИ, уходят на дистанционное обучение. На 15 сентября в Якутске в 15 школах идёт очное обучение, в 37 — смешанное, в одной — дистанционное», — пояснил Алексей Семёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, COVID-19 увеличил нагрузку на систему здравоохранения Якутии. В связи с этим, врачи теперь ходят домой к пациентам до 21:00, выросло количество сотрудников в колл-центре.