Москва, 15 сентября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Более 2 млрд рублей правительство РФ выделило на поддержку жителей Амурской области, пострадавших в результате паводков. Об этом 15 сентября сообщает сайт правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Уточняется, что более 1,3 млрд рублей пойдёт на выплаты людям, оставшимся без жилья, а ещё 700 млн рублей пойдут на компенсацию расходов региона на выплаты, связанные с частичной или полной утратой имущества.

Ожидается, что помощь получат свыше 700 семей.

Паводки в регионах Дальневосточного федерального округа произошли летом 2021 года из-за сильных дождей.