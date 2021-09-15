Сеул, 15 сентября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. С 15 сентября правительство Южной Кореи начнёт ежегодную закупку риса для госрезерва с целью стабилизации цен и на случай чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, рыбного и лесного хозяйства страны.

Рис

По их словам, до конца года власти намерены закупить 350 тыс. тонн риса для резерва, 10 тыс, тонн риса — для оказания помощи другим странам.

Закупочная цена, по которой будет закуплен рис, пока неизвестна, однако в прошлом году она составила 75 140 вон (~$64) за 40-кг мешок.

Отмечается, что первоначально рис будет закуплен по стоимости 30 тыс. вон (~$25) за мешок. Оставшаяся сумма будет перечислена после установления закупочной цены до конца года.