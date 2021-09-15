Рязань, 15 сентября 2021, 09:51 — REGNUM Центр общественного наблюдения за выборами официально открыли 14 сентября в Рязани. В состав Центра вошли авторитетные юристы, политологи из регионального клуба, журналисты.
Коллективный орган был создан 10 марта 2021 года решением совета Общественной палаты Рязанской области. Структурно он состоит из мобильной группы по мониторингу, юридической, информационной и экспертной групп, а также пресс-центра. С 17 по 19 сентября Центр общественного наблюдения будет работать в областной универсальной научной библиотеке имени Горького, где будут организованы четыре рабочих пространства.
К единому дню голосования в регионе подготовлено свыше трёх тысяч квалифицированных общественных наблюдателей, сообщает издательство «Пресса».