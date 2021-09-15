Рязань, , 09:51 — REGNUM Центр общественного наблюдения за выборами официально открыли 14 сентября в Рязани. В состав Центра вошли авторитетные юристы, политологи из регионального клуба, журналисты.

Единый день голосования Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

Коллективный орган был создан 10 марта 2021 года решением совета Общественной палаты Рязанской области. Структурно он состоит из мобильной группы по мониторингу, юридической, информационной и экспертной групп, а также пресс-центра. С 17 по 19 сентября Центр общественного наблюдения будет работать в областной универсальной научной библиотеке имени Горького, где будут организованы четыре рабочих пространства.

«Два — для видеонаблюдения (одно из них отдано представителям политических партий и кандидатам, а второе — всем желающим), одно — в качестве рабочего места для журналистов, и еще одно — для пресс-центра. Наблюдать за ходом голосования в любой из трёх дней на любом из избирательных участков может любой желающий, подавший заявление по установленной форме на соответствующий электронный адрес не позднее, чем за день до дня наблюдения», — пояснила руководитель центра, председатель Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина.

К единому дню голосования в регионе подготовлено свыше трёх тысяч квалифицированных общественных наблюдателей, сообщает издательство «Пресса».