Рязань, 15 сентября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Центр общественного наблюдения за выборами официально открыли 14 сентября в Рязани. В состав Центра вошли авторитетные юристы, политологи из регионального клуба, журналисты.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Единый день голосования

Коллективный орган был создан 10 марта 2021 года решением совета Общественной палаты Рязанской области. Структурно он состоит из мобильной группы по мониторингу, юридической, информационной и экспертной групп, а также пресс-центра. С 17 по 19 сентября Центр общественного наблюдения будет работать в областной универсальной научной библиотеке имени Горького, где будут организованы четыре рабочих пространства.

«Два — для видеонаблюдения (одно из них отдано представителям политических партий и кандидатам, а второе — всем желающим), одно — в качестве рабочего места для журналистов, и еще одно — для пресс-центра. Наблюдать за ходом голосования в любой из трёх дней на любом из избирательных участков может любой желающий, подавший заявление по установленной форме на соответствующий электронный адрес не позднее, чем за день до дня наблюдения», — пояснила руководитель центра, председатель Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина.

К единому дню голосования в регионе подготовлено свыше трёх тысяч квалифицированных общественных наблюдателей, сообщает издательство «Пресса».