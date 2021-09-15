Баку, 15 сентября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. В Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана приняли делегацию из Анкары, которую возглавил председатель офиса цифровой трансформации администрации президента Турции Али Тахой Кочем. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

По данным минтранса, стороны обсудили продолжение сотрудничества в области кибербезопасности и создание «правительственного облака». По итогам встречи представители Баку и Анкары подписали дорожную карту о сотрудничестве в «цифровой трансформации» Азербайджана.

Сообщается, что основными задачами в этом направлении выбраны формирование политики цифровой трансформации, а также её реализация. Кроме того, для этого будут развивать человеческие ресурсы.

Стоит отметить, что азербайджано-турецкая группа по цифровой трансформации Азербайджана была создана в феврале 2021 года.