Ярославль, 15 сентября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В Ярославской области на карантин по ОРВИ закрыты детский сад и школа. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу департамента образования Ярославской области.

Rybinsk.ru Детский сад

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с 14 сентября на карантин ушла школа №30 в Рыбинске. Всего в данном учебном заведении заболели ОРВИ 182 из 1008 учеников. Как уточнили в департаменте образования, помимо школы целиком на карантин был закрыт Гостиловский детский сад в Большесельском муниципальном районе, там заболело трое из посещающих дошкольное учреждение 5 детей.

Как отметили в региональном департаменте образования, всего на карантин отправлен 91 класс в 32 школах Ярославской области. Болеет 813 учащихся. Непростой является ситуация в 44 школе Рыбинска, где по данным городского департамента образования не учатся 12 классов. В 32 детских садах региона на карантине находятся 42 группы. На больничном 391 ребенок.