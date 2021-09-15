Москва, 15 сентября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. В Москве стали более доступны высокотехнологичные операции. Получить бесплатно высокотехнологичную медицинскую помощи (ВМП) можно в более чем в 40 стационарах по 20 профилям, сообщается на сайте мэра столицы.

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Так, в I полугодии 2021 года в столице выполнение почти 90 тыс. высокотехнологичных операций. В I полугодии 2019 года таких операций было проведено на 19 тыс. меньше — около 71 тыс.

Чаще всего высокотехнологическую медицинскую помощь в январе-июне оказывали в области сердечно-сосудистой хирургии (23,8%), ортопедии (21,9%) и онкологии (19,9%).

Как сообщало ИА REGNUM, на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в Москве в 2021 году планируется потратить около 33 млрд рублей.

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