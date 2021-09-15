Калуга, 15 сентября, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Cтудент калужского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Максим Ткачук представил в всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» уникальную разработку мобильной системы автономного наблюдения «Flying Search», Об этом 15 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на организаторов проекта АНО «Россия — страна возможностей».

Фото АНО «Россия – страна возможностей» Студент Максим Ткачук победил в номинации конкурса «Моя страна – моя Россия»

Разработка для мониторинга объектов на местности и потенциальных чрезвычайных ситуаций, была представлена в номинации «Интеллектуальная собственность моей страны». Систему студента из Калуги планируется установить на беспилотный летательный аппарат, что позволит осуществлять деятельность в ненаселенной местности, благодаря возможности беспрепятственно преодолевать большие расстояния, а также доставлять грузы до трёх килограмм. Обработка информации, выполнение задачи и возвращение на базу происходит полностью автономно.

«Главной уникальностью проекта является автономность системы, что позволяет минимизировать человеческий фактор на всех стадиях осуществления операции, кроме того, мобильность, что позволяет выполнять второстепенные задачи и всегда знать, что происходит на той или иной территории, не зависимо от вашего местоположения», — отметил Максим Ткачук.

По мнению заместителя генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Агафонова, номинацию «Интеллектуальная собственность моей страны» по праву можно назвать одной из наиболее сложных в конкурсе «Моя страна — моя Россия». В финале было представлено 13 проектов. Авторы лучших инициатив получат комплексную поддержку от Роспатента — денежные премии, помощь в поиске путей софинансирования и коммерциализации проектов.