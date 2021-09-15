Токио, , 09:41 — REGNUM Протест по поводу новых ракетных пусков выразило Северной Корее по дипломатическим каналам японское правительство. Об этом 15 сентября сообщает агентство Kyodo.

Япония Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Кроме того, указывается, что глава департамента МИД Японии по Азии и Океании Такэхиро Фунакоси в связи с этим срочно встретился с находящимся в Токио спецпредставителем США по КНДР Сон Кимом. При это накануне они уже провели трехсторонние консультации с участием коллеги из Южной Кореи.

Как передавало ИА REGNUM, ранее управление службы безопасности на море Японии сообщило о втором пуске ракеты, осуществлённом с территории Северной Кореи.