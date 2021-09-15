Уфа, 15 сентября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Два лесных пожара ликвидировали за сутки в Башкирии. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Aviales.ru Горящий лес

Сообщается, что за минувшие 24 часа в Зилаирском районе было зарегистрировано два лесных пожара на общей на общей площади 0,3 га. Эти пожары были оперативно ликвидированы.

В настоящее время в республике нет действующих лесных пожаров.

Сообщается, что всего в регионе зафиксировали 449 лесных пожаров на общей площади 14 245,145 га, при том, что за аналогичный период прошлого года произошло 135 пожаров на общей площади 4677,43 га.