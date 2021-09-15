Санкт-Петербург, 15 сентября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Следственным отделом по Пушкинскому району Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц, допустивших образование пролежней у находящейся в больнице 15-летней сироты весом 13 кг. Об этом проинформировали в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу

Ранее ИА REGNUM сообщало, что о девочке в тяжелом состоянии рассказал в интернете потенциальный опекун. После череды громких скандалов с петербургскими детьми-сиротами, видео о девочке, прикованной к постели в одной из больниц города, стала поводом для проверки со стороны уполномоченного по правам ребенка, а также СКР.

По данным следствия, должностные лица детского дома-интерната для детей с отклонением в умственном развитии № 4 ненадлежащим образом осуществляли уход за 15-летней девочкой-инвалидом. Сама подопечная за собой не могла ухаживать, в результате только за текущий год она была не мене десяти раз госпитализирована в медицинские учреждения города с различными заболеваниями, причинявшими ей физические страдания. В результате следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность») в отношении должностных лиц дома-интерната.

«Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, причин и условий, способствовавших произошедшему, а также на установление лица (лиц) причастных к совершению указанного преступления», — уточнили в ведомстве.

Расследование уголовного дела находится на контроле у председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.