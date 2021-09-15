Якутск, 15 сентября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. COVID-19 увеличил нагрузку на систему здравоохранения Якутии. В связи с этим, врачи теперь ходят домой к пациентам до 21.00, выросло количество сотрудников в колл-центре, сообщила на брифинге 15 сентября заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина. Она подчеркнула, что ситуация с распространением COVID-19 в регионе остаётся напряжённой.

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«Увеличение количества заболевших вызывает дополнительную нагрузку на учреждения здравоохранения. Увеличивается количество времени, в течение которого приезжает по вызову врач. Тем не менее, медицинские организации работают до режима до 21:00. Если звонок принят, то врача на дом стоит ждать до этого времени», — сказала Ольга Балабкина.

Она также констатировала необходимость не допускать завоз инфекции в отдалённые и труднодоступные населённые пункты республики. Инфекция в маленьких посёлках и сёлах распространяется быстро, и требует дополнительных ресурсов системы здравоохранения — на отдалённые территории приходится направлять дополнительные бригады.

Как сообщало ИА REGNUM, в реанимации ковидных госпиталей Якутии находятся 109 жителей республики, 30 из них — на ИВЛ. Количество случаев COVID-19 увеличивается в регионе ежедневно: за сутки заболели 169 человек (днём ранее — 163).