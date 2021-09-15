Бузулук, Оренбургская область, 15 сентября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. В Оренбургской области на скамье подсудимых окажется 68-летний житель Бузулука. Мужчину обвиняют в преступлении против половой свободы ребенка, сообщает СУ СКР по региону.

Psy-aletheia.ru Насилие

По версии следствия, пожилой человек в 2019—2021 годы систематически совершал сексуальное насилие над ребёнком, не достигшим 14-летнего возраста. Пенсионер находится под стражей.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.