Петропавловск-Камчатский, 15 сентября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. На Камчатке за последние сутки выявили ещё 44 новых случая заражения коронавирусом (днём ранее — 46). За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтвердилось уже у 19 107 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября в краевом оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние 24 часа врачи выписали в связи с полным выздоровлением 15 пациентов. За всё время с COVID-19 успешно справились 15 283 человека.

На лечение в ковидные госпитали медики направили ещё восемь пациентов. Всего в стационарах находятся 187 носителей коронавируса. Свободными в инфекционных отделениях остаются 153 койки.

За весь период пандемии на Камчатке провели более 448 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию, в том числе за последние сутки — 584.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, в крае ежедневно регистрируют смертельные исходы среди пациентов с коронавирусом. За период с 6 по 14 сентября жертвами COVID-19 стали 22 человека, за всё время пандемии — 286.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии темпы заболеваемости коронавирусом нарастают в основном в сёлах, а не в райцентрах. В связи с этим глав поселений обязали следить за соблюдением противоэпидемических мер и вакцинацией.