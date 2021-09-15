Тверь, 15 сентября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Жители Андреапольского муниципального округа Тверской области, потерявшие жилье из-за прохождения грозового фронта и ураганного ветра 2 августа, начали получать квартиры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

Свидетельства на получение социальной выплаты на эти цели получили семь семей, из них три уже приобрели новое жилье. Оставшиеся четыре уже определились с выбором и в ближайшее время станут обладателями трех квартир и одного дома.

Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя дал поручение оперативно приобрести жилье для андреапольцев, чьи дома были разрушены из-за ураганного ветра. Также по поручению губернатора 71 семья получила компенсацию за утраченное имущество, материальная помощь оказана семьям, потерявшим близких.

Непогода обрушилась на Андреаполь 2 августа, больше всего пострадала улица Авиаторов — здесь были повреждены два многоквартирных дома. Также пострадал частный сектор — по улицам Горки, Зеленая, Промысловая, где более 60 домов получили разрушения различной степени. Девять строений были разрушены полностью, 16 получили значительные повреждения.

Для ликвидации последствий урагана была создана специальная комиссия, которую возглавил губернатор Игорь Руденя. В нее вошли представители МЧС, областных Министерств и ведомств. Было очищено 80 участков улиц, вывезено более 4 тыс. тонн мусора, расчищено 9 га земель лесного фонда от поваленных деревьев. Для восстановления электроснабжения установлены 92 бетонные опоры ЛЭП, протянуто 3,2 км проводов воздушных линий электропередачи.