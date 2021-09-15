Онгудайский район, Алтай, 15 сентября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В Республике Алтай туристов привлекли к административной ответственности за надписи на скалах. Сама надпись к настоящему времени удалена, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Цитата со страницы в инстаграм Чагина Таханова instagram.com/t_chagin/ «Оставляем память... в истории... для поколений»

Дела против мужчины и женщины были возбуждены после появления в соцсетях видео, на которой они расписывали придорожные камни краской синего цвета. Местный житель предложил гостям региона поехать к ним домой и расписать их обои такими же надписями.

«14 сентября 2021 г. административная комиссия Онгудайского района рассмотрела данные материалы и назначила обоим правонарушителям наказания в виде штрафа по 1500 рублей каждому», — отметили в ведомстве.

Судья в качестве смягчающих обстоятельств учёл содействие в производстве по делу, а также добровольное возмещение причинённого ущерба в размере 7 тыс. рублей. Добавим, что активистам общественного движения «Чистый Алтай» пришлось потратить целый день, чтобы стереть краску с камней.