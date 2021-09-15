Тюмень, 15 сентября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. В настоящее время обеспеченность России рентабельными запасами нефти оценивается в 21 год добычи. Об этом 15 сентября заявил временно исполняющий обязанности главы ведомства Евгений Петров в кулуарах Тюменского нефтегазового форума.

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«Рентабельных запасов (нефти хватит) на порядка 20−21 год», — приводит его слова ТАСС.

Также Петров отметил, что названный им период будет расти вместе с развитием технологий для трудноизвлекаемых нефтяных запасов.

При этом врио главы Роснедр указал, что в данный момент наиболее перспективным регионом для разведки запасов нефти и газа в России продолжает оставаться Западная Сибирь.

«Здесь еще работать и работать. Здесь потенциал для работы еще на много-много лет», — пояснил он.

Кроме того, Петров рассказал, что разработка месторождений углеводородов в Восточной Сибири в настоящий момент является нерентабельной из-за отсутствия необходимой для этого инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов заявил, что по итогам дня 14 сентября нефть подорожала на 0,33% до $73,86 за баррель.