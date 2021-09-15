Представлена новая версия Toyota RAV4
Токио, 15 сентября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Компания Toyota представила новую версию кроссовера RAV4, получившую название Adventure. Об этом сообщается на сайте Toyota Europe.
Новинка предназначена для европейского авторынка. Она получила новый дизайн экстерьера. Кузов модели окрашен в темно-зеленый оттенок Urban Khaki, а крыша, передние стойки и задний спойлер, выполнены в сером цвете Dynamic.
Сиденья в салоне обтянуты гладкой черной синтетической кожей, которая констатирует с оранжевой прострочкой. Также установлены накладки на пороги с названием версии.
Кроссовер RAV4 в версии Adventure получил гибридную электрическую установку Toyota четвертого поколения, состоящую из электродвигателя и 2,5-литрового четырехцилиндрового бензинового мотора. Мощность установки составляет 222 л. с.
Ранее Toyota представила на российском авторынке спецверсию Land Cruiser 300 GR Sport, разработкой которой занималось спецподразделение Gazoo Racing.
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