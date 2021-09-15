Токио, 15 сентября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Компания Toyota представила новую версию кроссовера RAV4, получившую название Adventure. Об этом сообщается на сайте Toyota Europe.

Toyota Toyota RAV4 Adventure

Новинка предназначена для европейского авторынка. Она получила новый дизайн экстерьера. Кузов модели окрашен в темно-зеленый оттенок Urban Khaki, а крыша, передние стойки и задний спойлер, выполнены в сером цвете Dynamic.

Сиденья в салоне обтянуты гладкой черной синтетической кожей, которая констатирует с оранжевой прострочкой. Также установлены накладки на пороги с названием версии.

Кроссовер RAV4 в версии Adventure получил гибридную электрическую установку Toyota четвертого поколения, состоящую из электродвигателя и 2,5-литрового четырехцилиндрового бензинового мотора. Мощность установки составляет 222 л. с.

Ранее Toyota представила на российском авторынке спецверсию Land Cruiser 300 GR Sport, разработкой которой занималось спецподразделение Gazoo Racing.

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