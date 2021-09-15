Чита, 15 сентября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 15 сентября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 66 430, причём 165 из них обнаружили только за минувшие сутки.

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Вместе с тем 58 142 пациента (+165 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1350 человек (+5 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 85 находятся в тяжёлом состоянии (-5 за сутки), 30 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-2 сутки).

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