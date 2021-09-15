Москва, 15 сентября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Очевидно, что в интернет-пространстве «Яндекс» занимает одну из лидирующих позиций. На сегодняшний день это огромная экосистема, которая включает в себя крупные бизнесы в разных сферах, заявил корреспонденту ИА REGNUM практикующий инвестор, предприниматель, эксперт в формировании пассивного дохода Леонид Ворошилов.

Василий Иванов ИА REGNUM Курьер сервиса «Яндекс.Еда»

«Фактически «Яндекс» во многом диктует правила и управляет рынком, скупает и поглощает конкурентов. Информационное влияние «Яндекса» высоко, и компания продолжает наращивать обороты, занимая всё больше и больше новых ниш.

Думаю, что это не хорошо отражается на потребителе, потому как здоровая конкуренция ведёт к улучшению продукта и борьбе за клиента, а в данном случае фокус крупного игрока сконцентрирован на невозможности конкуренции с ним.

Ну и, естественно, существует обеспокоенность за то, что в руках частной компании, зарегистрированной в Нидерландах, находится такой информационный бизнес-ресурс, это вызывает большие опасения.

Резюмируя всё вышесказанное, думаю, что регулирующие органы должны внимательно следить за деятельностью таких компаний для информационной безопасности и недопущения установления монополии на рынке», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Арбитражном суде Москвы 22 сентября 2021 года десять IT-компаний выступят против «Яндекса». В дискриминации «Яндекс» обвинили онлайн-сервисы IVI, Avito, ЦИАН, Profi.ru, «Туту.ру», Zoon и др.

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