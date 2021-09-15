Джакарта, 15 сентября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что число случаев COVID-19 в стране продолжает снижаться, сообщает Kompas.

Kremlin.ru Джоко Видодо

Индонезия больше не входит в список стран с наибольшим количеством случаев COVID-19.

«Как страна с четвертым по величине населением в мире, Индонезия не входит в десятку с самым высоким числом случаев заболевания COVID-19 в мире», — заявил глава государства.

По сравнению с выявленными на 15 июля 2021 года 56 000 случаев заражения коронавирусом, на 13 сентября 2021 года зарегистрировано 2 577 случаев.

«Наш коэффициент выздоровления составляет 94,03%, что выше среднего мирового показателя в 89,59%», — заявил президент Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди рассказала о логотипе председательства Индонезии в G20.