Москва, 15 сентября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Московские ЗАГСы начали приём заявлений на регистрацию брака в канун Нового года. Об этом 15 сентября сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

FrankWinkler Свадьба

Заключить семейный союз можно будет в последний день 2021 года — 31 декабря. Регистрацию в этот день будут проводить дворцы бракосочетания №1 и 4.

«В 2021 году 31 декабря официально выходной день, но мы решили не лишать молодых возможности пожениться в канун праздника, — рассказали в пресс-службе столичного управления ЗАГС. — Сейчас уже начался прием заявлений во Дворце бракосочетания № 1, более известном как Грибоедовский ЗАГС, и обновленном после капитального ремонта Дворце бракосочетания № 4 на Бутырской улице».