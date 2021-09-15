Самара, 15 сентября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Акцию по заключению соглашения о рассрочке платежей для должников за капитальный ремонт продлевает фонд капитального ремонта в Самарской области. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба этого фонда.

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Сообщается, что эта акция продлевается до 31 декабря текущего года во избежание негативных последствий для должников по взносам на капремонт.

«Для собственников, имеющих задолженность по взносам на капитальный ремонт и не имеющих возможность единовременно погасить всю сумму задолженности, во избежание негативных последствий (начисление пени, судебных разбирательств, ареста счетов) НО «ФКР» продлевает до 31.12.2021 г. действие акции по заключению соглашения о рассрочке погашения задолженности при минимальной оплате 25% от суммы задолженности, имеющейся у собственника на день заключения соглашения, сроком до одного года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил чиновникам подготовиться к отопительному сезону в 2021 году к 10 сентября.