Белгород, 15 сентября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Законопроект о продлении региональной программы по льготной ипотеке подготовлен в Белгородской области. Об этом 15 сентября на своей странице в социальной сети сообщил врио губернатора Вячеслав Гладков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Предлагаемый законопроект станет продолжением программы президента РФ, которая будет действовать до 1 июля 2022 года. Региональная ставка составит 7% годовых, предельная сумма кредита — три миллиона рублей.

«Можно оформить кредит на квартиру в новостройке сроком до 20 лет с первоначальным взносом от 15%. Также мы на региональном уровне выплачиваем для работников бюджетной сферы дополнительную субсидию. Чтобы снизить в итоге процентную ставку до 4%. Запланировали и увеличение финансирования», — пояснил Вячеслав Гладков.

По оценке властей в 2021 году благодаря программе льготной ипотеки жилищные условия смогут улучшить 450 семей, в 2022 году — более 1 100 белгородцев.