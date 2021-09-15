Вашингтон, 15 сентября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Mazda представил в США кроссовер CX-5 2022 модельного года. Об этом сообщается на сайте Mazda USA.

Mazda USA Mazda CX-5

Внешне обновлённая Mazda CX-5 2022 отличается от базовой модели увеличенным воздухозаборником, радиаторной решёткой с новым рисунком, модернизированными светодиодными дневными ходовыми огнями и другими фонарями сзади.

Продвинутые комплектации нового автомобиля имеют чёрные декоративные элементы на кузове, красные элементы в салоне и сиденья с контрастной прострочкой. Также покупатель может выбрать модель с салоном, обтянутым кожей Nappa.

Под капотом автомобиля функционирует атмосферный мотор объёмом 2,5 л (190 л. с.) либо турбомотор такого же объёма (253 л. с.).

Ранее компания Mazda представила рестайлинговый минивэн Bongo Brawny Van с дизельным двигателем 2WD. Рабочий объём мотора равен 2,8 л, а его производительность составляет 151 л. с.

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