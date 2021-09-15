Ярославль, 15 сентября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. 63-летний водитель рейсового автобуса «ПАЗ» обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью женщине-пешеходу. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на УМВД России по Ярославской области.

Аварийный знак

Дорожно-транспортное происшествие произошло 5 ноября 2019 года в Заволжском районе Ярославля.

«Следствием установлено, что обвиняемый при проезде перекрестка проспекта Машиностроителей в г. Ярославле и автодороги, ведущей к ТРК «Глобус» в п. Красный Бор Ярославского района, при повороте в нарушение требований Правил дорожного движения не уступил дорогу женщине, которая в этот момент переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП женщина 1966 г.р. получила множественные переломы — травмы, относящиеся к тяжкому вреду здоровью», — рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Пострадавшую в больницу привез сам водитель автобуса, женщина была госпитализирована. В отношении 63-летнего водителя возбудили уголовное дело. Теперь оно будет рассматриваться районным судом Ярославля.