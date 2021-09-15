Сеул, 15 сентября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. В августе 2021 года в Южной Корее зафиксировали рост объёмов производства и экспорта автомобилей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

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Согласно опубликованным данным, объём производства автомобилей вырос на 0,7%, до 234 893 единиц, а экспорт — на 4,1%, до 135 871 единицы. В стоимостном выражении экспорт автомобилей из из страны составил $3,03 млрд, что на 16,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что спрос на автомобили внутри страны, напротив, сократился. В августе текущего года на внутреннем рынке Южной Корее было продано 13 397 автомобилей, что на 3,3% меньше, чем год назад.

Тем не менее, продажи экологически чистых автомобилей на рынке Южной Кореи выросли на 24,7%, до 32 144 единиц.