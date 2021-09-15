Челябинск, 15 сентября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. В Челябинске жители одного из дворов пожаловались на скопление мусора. Переполненные баки обнаружили на улице Братьев Кашириных, пишут СМИ.

Цитата из м/с «Возвращение блудного попугая». реж. Валентин Караваев, Александр Давыдов. 1984. СССР Мусорный бак

По данным 74.ru, отходы не вывозили больше двух недель. Якобы причиной стало то, что мусоровоз не может проехать из-за дефекта в дорожном покрытии. Граждане обращались в разные инстанции, чтобы вывезли мусор, и даже к губернатору области Алексею Текслеру.

В «Центре коммунального сервиса», являющемся региональным оператором по вывозу ТКО, подтвердили журналистам факт наличия проблемы. Однако, по словам представителей компании, она возникла на прошедшей неделе.

Также в организации заверили, что накопившийся мусор уже вывезен с площадки.