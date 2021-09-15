Берлин, , 09:22 — REGNUM Разрешение на пребывание на территории Германии около 2,6 тыс. правозащитников, художников, ученых, журналистов и других людей, которым угрожает опасность на территории Афганистана, выдало министерство внутренних дел ФРГ. Об этом 15 сентября сообщил представитель немецкого МВД, передаёт агентство DPA.

Беженцы Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам представителя, названным лица и членам их семей будет дан вид на жительство в Германии и им не надо будет подавать прошение о предоставлении убежища.

Также, по данным агентства, это будет касаться всех лиц, которые внесены МИД Германии в соответствующий список.

Как передавало ИА REGNUM, 14 сентября в пресс-службе Белого дома сообщили, что эвакуация афганских беженцев на территорию США возобновится после завершения их вакцинации от кори.