Берлин, 15 сентября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Разрешение на пребывание на территории Германии около 2,6 тыс. правозащитников, художников, ученых, журналистов и других людей, которым угрожает опасность на территории Афганистана, выдало министерство внутренних дел ФРГ. Об этом 15 сентября сообщил представитель немецкого МВД, передаёт агентство DPA.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

По словам представителя, названным лица и членам их семей будет дан вид на жительство в Германии и им не надо будет подавать прошение о предоставлении убежища.

Также, по данным агентства, это будет касаться всех лиц, которые внесены МИД Германии в соответствующий список.

Как передавало ИА REGNUM, 14 сентября в пресс-службе Белого дома сообщили, что эвакуация афганских беженцев на территорию США возобновится после завершения их вакцинации от кори.